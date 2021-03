CdS – Roma a caccia di un portiere: spunta il nome di Meret

Sebbene nell’ultimo periodo le prestazioni di Pau Lopez sembravano essere in netto miglioramento, la sconfitta rimediata in casa contro il Napoli ha riportato alla luce tutti i limiti del portiere spagnolo. La Roma ritorna quindi a cercare un portiere per la prossima stagione. Tra i vali profili possibili per i giallorossi c’è anche quello di Alex Meret. Lo riporta il Corriere dello Sport nell’edizione odierna. Di seguito quanto scritto sul quotidiano.

“Anche per il portiere la decisione non è stata presa. Tiago Pinto sta cercando, ad esempio, di capire cosa farà il Napoli con Alex Meret. Per ora Gattuso gli preferisce l’esperto Ospina, poi chissà. Perde quota la candidatura di Silvestri del Verona, resta in auge il nome di Gollini. Su questo tema, comunque, sarà fondamentale il giudizio dell’allenatore”.