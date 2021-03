Inzaghi al Napoli, il padre lancia la bomba: “Come si può dire no?”

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, è uno dei maggiori indiziati per sostituire a fine stagione Gennaro Gattuso. Il rinnovo con la società biancoceleste, inoltre, stenta ad arrivare. Ne ha parlato il padre Giancarlo Inzaghi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le dichiarazioni.

“Simone al Napoli? Napoli è una bella città ed una grande squadra. Ha avuto dei problemi di rosa, come tutte. Napoli è una bella squadra, non si sa mai come andranno le cose poi nella vita. Il presidente De Laurentiis è una persona preparata anche con i suoi difetti.

Il Napoli ha 12/13 fenomeni, come si può dire di no al Napoli? Magari vado a Posillipo e mi mangio un pesciolino di quelli giusti! Mi fermavo spesso a Napoli prima, sono legato alla città”.