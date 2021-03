RAI – Allegri è nella lista di De Laurentiis, ma al primo posto c’è Fonseca: iniziati i contatti con l’entourage

Il noto giornalista Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’esperto di mercato ha parlato del futuro allenatore del Napoli, dando ormai per scontato l’addio di Gattuso a fine stagione.

Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Confermo che Gattuso andrà via al 100%, perché ritiene terminata l’esperienza con la società. Qui ha uno spogliatoio che lo ama, la squadra è stata sempre con lui nonostante molti giocatori fossero in scadenza. Gattuso è un uomo vero e uomini come lui si contano sulle dita di una mano. Proverà fino all’ultimo a portare il Napoli in Champions ma poi sarà addio.

Così come non mi sono mai permesso di giudicare Gattuso dopo alcuni inciampi, non giudico Fonseca per la partita di ieri.

Credo che Allegri voglia una ripartenza importante, lui è nella lista di De Laurentiis, ma per quello che mi risulta nelle scelte del presidente al primo posto c’è Fonseca.

Il Napoli ha avuto colloqui informali con degli agenti che fanno parte dell’entourage di Fonseca, l’allenatore della Roma preferirebbe venire a Napoli piuttosto che andare al Benfica. Comisso chiamò Gattuso due mesi prima di ADL, l’allenatore calabrese rifiutò la proposta del presidente viola pur di allenare il Napoli.

Fonseca ha un contratto, che prevede il rinnovo automatico in caso di quarto posto, credo però che anche nel caso in cui la Roma riuscisse a conquistare un posto in Champions, l’allenatore portoghese lascerebbe lo stesso la capitale a causa del trattamento ricevuto in questi mesi”.