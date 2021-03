Locatelli parla del suo futuro: “Non so se sarà il mio ultimo anno al Sassuolo”

Nel format ufficiale del Sassuolo, Nero & Verde, è intervenuto Manuel Locatelli che ha rilasciato una lunga intervista di cui vi lasciamo un estratto. Il numero 43 alla corte di De Zerbi è nel mirino delle big di Serie A (e non solo) e tra queste c’è anche il Napoli. Di seguito, le sue parole:

“De Zerbi? Ha avuto un ruolo fondamentale per me, mi ha cambiato, mi ha fatto giocare, ma mi ha anche dato delle delusioni, abbiamo litigato, ma ha sempre creduto in me. Mi sempre dato l’idea di avere fiducia e mi ha voluto lui, per me è stato fondamentale. In questo modo sai che anche quando non giochi bene hai la fiducia del mister”.

“L’esperienza al Milan è stata fantastica e quello che è ho trovato qui è una realtà bellissima. Non so se sarà il mio ultimo anno al Sassuolo, vedremo cosa succederà in futuro. Sogno di disputare un bell’Europeo e magari di vincerlo e poi di essere importante per questa squadra”.