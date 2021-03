Iezzo: “Juric non è da Napoli, Inzaghi sarebbe diverso: è abituato ad una grande piazza”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Iezzo ha parlato del futuro della panchina del Napoli.

“Ho sentito che si parla anche di Ivan Juric, ma non sono d’accordo. Penso che l’attuale mister dell’Hellas Verona non sia adatto, già il profilo di Simone Inzaghi sarebbe diverso perché abituato a una grande piazza. Fossi in De Laurentiis, tuttavia, farei un disperato tentativo per convincere Gattuso a restare. So che sarebbe una impresa complicata, ma con l’educazione si può fare tutto”.