Diego Maradona jr: “Zielinski fa giocate che ha solo De Bruyne, è da primi due giocatori d’Europa”

Diego Maradona jr nel corso della trasmissione Arena Maradona, in onda su Radio Crc, ha parlato della prestazione offerta ieri dal Napoli all’Olimpico, menzione importante per Zielinski paragonato al centrocampista belga in forza al Manchester City.

Ecco quanto evidenziato:

“Oggi sono molto felice per la vittoria e la prestazione del Napoli. Ieri abbiamo assistito al miglior primo tempo del Napoli della stagione. Per buona parte, è stato quasi sarriano, ha mostrato una fluidità che poche volte si era vista. Non è la prima gara giocata bene, ma un Napoli così bello e convinto lo abbiamo visto pochissime volte. Il rientro di Fabian Ruiz, in tal senso, aiuta in maniera decisiva. Diego Demme è diventato un calciatore che sa adoperarsi tanto per la squadra.

Se davanti hai Mertens, per me cambia tutto. E’ un’altra storia. Il belga è un giocatore talmente intelligente, forte, sveglio e fuoriclasse, che non ce n’è per nessuno, se tocca due palloni, fa due gol. Mertens è fortissimo. Da sottolineare anche l’ennesima prova straripante di Piotr Zielinski: è sontuoso. Se non fa due tunnel a partita, non è lui. Ha grandissima convinzione nei propri mezzi. La giocata che ha portato alla punizione di Mertens, per come la vedo io, è da primi due giocatori d’Europa. Queste giocate le hanno solo lui e Kevin De Bruyne”.