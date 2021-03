Chiariello: “Le ultime vittorie portano la firma di ADL. Mi pento di certe critiche pesanti verso Gattuso”

Il noto giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Campania Sport, in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato:

“Le ultime vittorie del Napoli portano la firma di un uomo su tutti: Aurelio De Laurentiis. Il presidente dei partenopei si è messo d’accordo con Andrea Agnelli per il rinvio del match contro la Juventus. I partenopei hanno avuto la settimana tipo per preparare al meglio prima la gara col Milan, poi quella con la Roma.

Il Napoli ha battuto prima i rossoneri, poi i giallorossi. La Roma non era al meglio anche perché avevano giocato giovedì in Europa League. L’Atalanta non la becchiamo più, dobbiamo puntare alla Juventus. Il Milan è troppo avanti ed è andato a vincere anche a Firenze. L’unica squadra che ha segnato il passo è proprio quella di Pirlo. Ho criticato Gattuso, ma mi pento solo di avere utilizzato certi termini. Gli avevo solo chiesto di non schierare più Bakayoko e Ruiz insieme: con Demme è tutta un’altra squadra”.