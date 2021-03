Cervone, ex portiere Roma: “Ma quale grande gol di Careca, quella partita fu rubata dal Napoli”

Giovanni Cervone, ex portiere della Roma è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parole dure nei confronti del portiere della Roma Pau Lopez ritenuto dall’ex calciatore non adatto ad un club come la Roma. Dopo la disamina sulla prestazione di ieri da parte dei giallorossi, De Maggio ha poi punzecchiato l’ex portiere capitolino ricordandogli di un gol meraviglioso subito contro il Napoli, risposta dell’ex romanista Cervone ha suscitato non pochi malumori al conduttore:

Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Pau Lopez non è un portiere da Roma, ieri il portiere spagnolo con il suo errore di posizionamento ha causato la rete dello 0-1. Ho sentito di voci di un interessamento della Roma per Meret, suggerisco alla Roma di prenderlo subito. Lo seguo dalla primavera del Modena ha sempre avuto grandi qualità”.

Cervone ricorda il gran gol che le fece Careca in un Napoli-Roma che finì col risultato di 3-1?

“Ma quale gran gol ero distratto perché stavo protestando con l’arbitro, la terna arbitrale condizionò pesantemente quella partita. Quel match fu sportivamente rubato dal Napoli, io ho subito tanti gol nella mia carriere da calciatori importanti e ne vado fiero, ma di quello di Careca no perché non fu un gol capolavoro come lo si ricorda”.