Ancelotti pensa a Meret per il suo Everton, Alvino: “Mi disse cosa pensa di lui”

Ai microfoni di Canale 8, nel corso della trasmissione Ne Parliamo il Lunedì, è intervenuto Carlo Alvino. Il giornalista napoletano ha commentato l’ultima voce di mercato che riguarda Alex Meret. Il portiere friulano sta vivendo un forte dualismo con Ospina, preferito sul portiere della nazionale perché più abile con i piedi.

Ciò ha portato l’entourage del calciatore a chiedere una decisione forte per il futuro del suo assistito e l’ultima voce di mercato lo accosta all’Everton di Ancelotti. Ecco quanto dichiarato da Alvino:

“Ancelotti non puntava su Meret, voleva Areola. Giuntoli voleva Leno, poi De Laurentiis prese Meret. Sembra strano che Ancelotti sia su Meret per portarlo in Premier. Parlai con lui del ragazzo e mi disse – Come para para, il portiere deve parare, Ancelotti era un allenatore vecchia scuola-“.