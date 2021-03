Ambrosini: “Allegri? Per vincere serve soprattutto una rosa competitiva. Zielinski ha qualcosa in più, ma deve essere continuo”

Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’opinionista Sky ha parlato della travagliata stagione di Gattuso alla guida del Napoli e sulle grandi capacità tecniche di Piotr Zielinski.

Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il lavoro di Rino è sempre stato evidente anche nei momenti di difficoltà. È una stagione in cui tutte le squadre a turno hanno dovuto gestire molti momenti di difficoltà. Se il Napoli nel suo momento di difficoltà avesse limitato i danni, invece di perdere punti incredibili con Genoa e Spezia a questo punto staremmo parlando di altro.

Zielinski ha qualcosa in più a livello tecnico, però vorrei che lui queste prestazioni le faccia con continuità. Questo tipo di giocatori diventano molto forti quando danno continuità al loro gioco, Piotr deve imparare ad apportare il suo gioco anche quando gli gira male.

Allegri potrebbe portare il Napoli dove Sarri è Benitez non sono riusciti ? Allegri è un allenatore capace di gestire squadre di alto livello, vincere non è facile per arrivare in fondo bisogna costruire una rosa molto competitiva”.