Alvino rivela: “Due allenatori hanno detto sì al Napoli, decisione di De Laurentiis!”

Nel corso del programma televisivo a cura di Canale 8, Ne parliamo il lunedì, è intervenuto il collega Carlo Alvino. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

“Non è vero che Gattuso resta perché nessuno voleva venire in corsa ad allenare il Napoli. Ci sono due allenatori che sarebbero venuti prontissimi per sostituire Gattuso a stagione in corso. Alla fine ADL ha declinato ogni situazione e ha capito che era giusto continuare con Rino. Gattuso sa tutto di questo. Adesso presidente e mister hanno firmato una tregua per il bene del Napoli. Se Gattuso resterà a Napoli dipenderà da come finirà il campionato.

Il Napoli ha ritrovato il sorriso, il linguaggio del corpo è importante. Il Napoli ha ritrovato entusiasmo, anche Mertens che sorride per un passaggio sbagliato è una bella notizia”.