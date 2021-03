Roma, Fonseca: “Non abbiamo la giusta mentalità. Manca carattere e coraggio. Siamo tutti responsabili”

Al termine del match Roma-Napoli, Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato:

“Magari non abbiamo la mentalità per lottare contro queste squadra. Ho visto una squadra senza coraggio e senza mentalità. Totalmente diversa nel secondo tempo. Abbiamo voluto giocare e lottare di più nel secondo tempo. La responsabilità è di tutti. Quando abbiamo paura di perdere e di giocare è difficile combattere.

La squadra non ha avuto le stesse capacità durante il primo tempo rispetto al secondo, non abbiamo lasciato creare situazioni al Napoli. Atteggiamento totalmente diverso dal primo.

Non è facile fare un pressing alto su questa squadra, ma è difficile spiegare il motivo per il quale non giochiamo con equilibrio e linearità. Solo noi possiamo cambiare questo. Penso che il problema principale del primo tempo stia nella mancanza di pressing. Gli abbiamo lasciato troppi spazi. Abbiamo bisogno di capire contro questo tipo di squadre se manca l’atteggiamento o la voglia di vincere. Forse a me manca la motivazione”.