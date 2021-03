SKY – Manolas verso la panchina a Roma: favorito Maksimovic

Francesco Modugno, inviato di Sky Sport, ha sottolineato come Nikola Maksimovic sia favorito rispetto a Kostas Manolas per aggiudicarsi una maglia da titolare al fianco di Koulibaly nell’importantissima sfida tra Roma e Napoli in programma domenica alle 20:45 allo stadio Olimpico. Secondo l’inviato, infatti, il serbo è in una condizione fisica migliore rispetto al greco e in grado di fornire maggiori garanzie in questo momento.

