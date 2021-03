RAI – Difficile vedere Allegri al Napoli, l’anno prossimo non ci saranno rivoluzioni

Ciro Venerato, noto giornalista di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Ecco le sue dichiarazioni:

“Ad oggi l’unico ballottaggio riguarda il difensore centrale: Maksimovic o Manolas. Non vi è stato alcun ballottaggio in attacco, partirà Mertens titolare. L’idea è di dare qualche minuto a Lozano. Gattuso si è preso un po’ di tempo per capire se schierare Manolas. Ospina dovrebbe essere preferito a Meret, in attacco Mertens, Politano e Insigne. Credo che Gattuso abbia sempre avuto intenzione di schierare Mertens titolare.

Oggi qualcuno è più vicino e qualcuno è più lontano. Domani sera darò delle notizie in più. Riguarda la questione allenatori. Il Napoli ha un piano strategico al di là dell’obiettivo Champions. Magari con la Champions potranno essere due acquisti più importanti ma saranno sempre due. Cercherà di piazzare Koulibaly e Fabian Ruiz. Non ci saranno rivoluzioni.

Allegri non credo andrà al Napoli, ha altre idee. C’è grande e stima e affetto con De Laurentiis ma faccio fatica a vedere Allegri a Napoli”.