Serie A Femminile – Napoli-Florentia 3-1 (5′-11′ Nocchi [N], 17′ Martinovic [F], 38′ Goldoni [N]): un Napoli super batte il Florentia e accorcia sul San Marino!

Buongiorno, cari lettori di Spazio Napoli. Questo è il racconto del match della sedicesima giornata di Serie A Femminile: per l’occasione, in casa allo Stadio Caduti di Brema, il Napoli femminile ha ospitato il Florentia San Gimignano. Il Napoli mirava alla vittoria per cercare di avvicinare il terzultimo posto occupato dal San Marino che vorrebbe dire salvezza, mentre il Florentia avrebbe voluto trovare riscatto dopo lo 0-0 arrivato in casa contro le sammarinesi. Niente da fare per il Florentia: vittoria per 3-1 delle azzurre, che mettono a posto un importantissimo pezzo nel puzzle della salvezza.

NAPOLI (4-3-3): Tasselli; Oliviero (dal 69′ Kubassova), Huynh, Arnadottir, Cameron; Errico (dal 59′ Pedersen), Huchet, Goldoni; Cafferata, Nocchi (dal 69′ Rijsdijk), Hjohlman. A disposizione dell’allenatore Pistolesi: Giordano, Capparelli, Groff, Jansen, Nencioni, Di Marino.

FLORENTIA (4-3-3): Tampieri; Ceci, Rodella (dal 45′ Boglioni), Dongus, Bursi; Imprezzabile (dal 45′ Anghileri), Re (dall’87’ Accornero), Pugnali (dal 42′ Lotti); Nilsson, Cantore, Martinovic (dal 59′ Dahlberg). A disposizione dell’allenatore Carobbi: Lonni, Kuenrath, Boglioni, Pisani, Bolognini.

NAPOLI-FLORENTIA: IL PRIMO TEMPO

Pronti, via: Florentia subito pericoloso con un pallone insidioso per Cantore che, a tu per tu con Tasselli, tenta il pallonetto ma scarica alto. Il Napoli, però, risponde e capitalizza un’azione dalla destra, con palla al centro: nella confusione, Nocchi spinge alle spalle di Tampieri! Pochi fiati dal vantaggio ed è già raddoppio: bruttissimo scivolone da parte dei difensori centrali del Florentia, che lasciano partire da sola Nocchi! Davanti al portiere non sbaglia, secondo gol dell’ex e del campionato in appena 11 minuti per il falso nueve del Napoli femminile. La gioia del doppio vantaggio, però, dura poco: dalla sinistra arriva uno spiovente a rientrare di Imprezzabile che arriva perfetto all’appuntamento con l’inserimento di Martinovic, che prolunga di testa e al 17′ accorcia le distanze. Dopo il primo quarto d’ora di fuoco, il Napoli si trova a soffrire il pressing delle avversarie che al 36′ ci provano ancora di Martinovic, sempre di testa, da calcio d’angolo, incorna verso la porta di Tasselli che, con uno stretiposo intervento, si distende e sventa il pericolo. Al 38′, poi, colpo di genio di Goldoni: dopo un’azione insistita sulla destra, fa ordine calciando in porta, da quasi trenta metri, la palla ad incrociare si abbassa e si insacca nel sette opposto. Dopo i due minuti di recupero, la prima frazione si chiude sul 3-1 per un sontuoso Napoli.

NAPOLI-FLORENTIA: IL SECONDO TEMPO

Seconda frazione cominciata con quasi venti minuti di ritardo, poiché una nuova ambulanza ha dovuto raggiungere l’impianto (la prima ambulanza ha portato via in ospedale Pugnali del Florentia dopo la sostituzione al 42′). Primo quarto d’ora di gara concitato da una parte e dall’altra ma, globalmente, più Napoli che spinge per il quarto gol che Florentia pericoloso per accorciare. Prima vera occasione, per la neo-entrata Anghileri: da posizione centrale, da venticinque metri, calcia e stampa il pallone sulla traversa. Prima metà della ripresa con il Napoli che ha provato a costruire, mentre fino al 90′ è stato il Florentia a mantenere l’iniziativa, sempre senza impensierire troppo però il portiere Tasselli. Questo il copione fino al fischio finale dell’arbitro, che sancisce la seconda vittoria in campionato per il Napoli femminile, per 3-1 sul Florentia San Gimignano.

Questo era il resoconto del match tra Napoli e Florentia San Gimignano: vittoria alle padrone di casa, le azzurre sempre penultime ma a 8 punti, vanno a -1 dal San Marino che giocherà domani in casa contro il Sassuolo! Vi invitiamo a restare sintonizzati sul sito di Spazio Napoli per seguire tutti gli aggiornamenti sul Napoli, sul Napoli femminile e non solo. Per quanto riguarda la Serie A Femminile, vi rimandiamo all’appuntamento della diciassettesima giornata di campionato, il 28 marzo, dove racconteremo Napoli-Empoli.