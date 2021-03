Inzaghi al Napoli? Opinioni discordanti alla BoboTv

Nel corso della diretta su Twitch di BoboTV c’è stato un botta e risposta tra Christian Vieri, Nicola Ventola e Antonio Cassano sul futuro di Simone Inzaghi, accostato nelle ultime ore alla panchina del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

Christian Vieri: “Per me alla fine resta alla Lazio“.

Nicola Ventola: “Per me Simone vuole fare una nuova esperienza, già dalla prossima stagione“.

Antonio Cassano: “Per me in Italia cambierebbe solo per una squadra: la Juventus“.