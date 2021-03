Fonseca in conferenza: “Siamo pronti, non voglio alibi, giochiamo contro i migliori ma non cambiamo la nostra identità”

L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’attesissimo match tra Roma e Napoli in programma domani alle 20:45 allo stadio Olimpico. Ecco le sue dichiarazioni:

Crede inciderà aver avuto poco tempo per preparare Roma-Napoli?

“Quello che voglio dire è che siamo pronti, abbiamo gestito alcuni calciatori. Non voglio alibi, la squadra deve essere motivata. Mi aspetto una buona prestazione”.

Essere gli unici italiani ad andare avanti in Europa vi dà maggior consapevolezza?

“Sì, la squadra sta bene. Ma adesso dobbiamo pensare solo al Napoli, non all’Europa League. E’ un motivo d’orgoglio quello che abbiamo fatto in Europa”.



La Roma è una squadra più europea?

“È una coincidenza, l’Inter l’anno scorso è arrivata in fondo all’Europa League”.



Come stanno Veretout e Smalling?

“Smalling non dovrà operarsi al ginocchio. Saranno entrambi fuori dalla partita domani. Stanno recuperando bene e a breve torneranno. Chris lo stiamo gestendo giorno per giorno”.

Sulla formazione

“Dovete aspettare domani per capire chi giocherà”.



Le pesa questa incertezza sul suo futuro?

“No, sono focalizzato sul presente che è domani”.



Carichi dopo il passaggio del turno in Europa League?

“È una partita che deve motivarci per un’altra gara difficile contro il Napoli”.



Quanto sono pesanti le assenze di Mkhitaryan, Smalling e Veretout?

“Non posso pensare alle assenze, anche se sono giocatori importanti. Devo pensare all’organico che ho a disposizione, poi penseremo a recuperarli quanto prima. Dopo la sosta possiamo averli tutti e tre”.



Riproporrà il doppio play?

“Abbiamo una strategia per ogni partita, ma non cambieremo la nostra identità. Voglio avere l’iniziativa, essere una squadra offensiva. Non cambieremo la nostra identità”.



Che Napoli si aspetta domani?

“Non mi piace parlare della altre squadre, so che sono una squadra che ha battuto il Milan, per me sono una delle più forti in Italia. È una squadra che vuole avere iniziativa e che difende molto bene”.



Cristante?

“Sta giocando come difensore centrale e lo sta facendo molto bene, si è sacrificato come altri calciatori. Questo è lo spirito giusto, gioca dove abbiamo bisogno, è lo spirito che vogliamo vedere per questa squadra”.