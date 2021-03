Alvino: “De Laurentiis è vicino a Gattuso e alla squadra, c’è un rapporto da persone intelligenti che vogliono raggiungere un obiettivo”

Il noto giornalista sportivo, Carlo Alvino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Una vittoria darebbe al Napoli uno slancio importante per chiudere il campionato nel miglior modo possibile. L’obiettivo del Napoli è battere la Roma. Durante la settimana il Napoli ha recuperato giocatori importanti e l’umore della squadra è alto.

Il Napoli ha un’handicap: non può permettersi nessun errore. È condannato a non commettere più errori. Il margine di vantaggio del Milan consente ai rossoneri una gestione diversa da Napoli e Roma. Sia i giallorossi che gli azzurri giocheranno per vincere. Sarà una partita aperta e garanzia di spettacolo.

Quella degli assenti è una voce importante che non si può non tenere in considerazione. Credo però che non sia stato solo quello. Si è andati un po’ tutti in confusione. La colpa è da dividere tra calciatori, allenatore e dirigenti che non hanno difeso lo staff tecnico in quel momento. Ora bisogna fare gli applausi a Gattuso per essere riuscito ad uscire da questo momento, ai calciatori e a De Laurentiis che è stato vicino alla squadra. Non c’è dubbio che domani De Laurentiis sarà negli spogliatoi a caricare la squadra, Roma è casa sua.

Io credo che il Napoli sia vicino a Gattuso in questo momento e Gattuso ha apprezzato la vicinanza di De Laurentiis in questo momento. Le strade a fine stagione si divideranno comunque inevitabilmente. Il rapporto che c’è adesso tra i due è da persone intelligenti che vogliono raggiungere un obiettivo”.