SKY – Lavoro supplementare per Mertens ed Osimhen dopo l’allenamento

Secondo quando riportato da Sky Sport, stamattina al termine dell’allenamento a Castel Volturno, Dries Mertens e Victor Osimhen si sono fermati al centro tecnico dopo la normale seduta d’allenamento in vista di Roma-Napoli.

I due attaccanti azzurri si sono trattenuti per provare i calci piazzati e i colpi sotto porta sintomo questo di quanto sia sentita la prossima sfida in casa Napoli e di come i due giocatori abbiano voglia di essere al 100% domenica sera.