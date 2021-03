(VIDEO) – Aggressione all’Ospedale del Mare dopo la morte del parente

OSPEDALE DEL MARE – Un assalto in piena regola quello avvenuto questa mattina all’Ospedale del Mare di Napoli dove quattro uomini e due donne hanno aggredito una dottoressa all’interno della struttura. L’irruzione è stata mostrata in un video postato dagli stessi protagonisti.

LA RICOSTRUZIONE

Nelle immagini, si vede il gruppo attraversare un corridoio dell’ospedale, gridando di voler vedere il primario. Successivamente il gruppo visibilmente agitato dalla situazione ha cominciato a scaraventare calci e pugni nei corridoi dell’ospedale verso porte e muri.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Ponticelli. Stando alle ricostruzioni i familiari avevano raggiunto l’ospedale per “vendicarsi” per la morte del nonno, le cui condizioni di salute sarebbero migliorate nei giorni scorsi tanto da essere messo in dimissione per poi venire a mancare quest’oggi.

I responsabili sarebbero stati identificati, la loro posizione è al vaglio degli investigatori. La direzione dell’Ospedale del Mare ha reso noto che presenterà denuncia sull’accaduto.

VIDEO