Il Mattino rivela: “Demme indispensabile: con lui in campo azzurri secondi in classifica”

Nonostante la stagione del Napoli sia (stata) molto altalenante ci sono alcune certezze da cui ripartire e su cui puntare per questo finale di campionato. Oltre alle ottime prestazioni di Zielinski, l’edizione odierna del Mattino punta i riflettori su Diego Demme. Stando a quanto riportato dal quotidiano, col tedesco in mediana gli azzurri hanno un rendimento alto. Di seguito quanto si legge sulle pagine del giornale.

“Protegge la difesa, mette ordine alla manovra, dà la giusta determinazione: Demme è sempre più indispensabile nell’undici di Gattuso, con lui in campo è un altro Napoli. Con il ritorno di Demme gli azzurri hanno trovato compattezza, sono migliorate le prestazioni e ci sono stati sette punti in tre partite. Con lui in campo la media punti degli azzurri è piuttosto alta, 2,167. Se avessero tenuto questa media per tutto il campionato gli azzurri sarebbero stati secondi con 56 punti. In totale, il Napoli ha conquistato invece 50 punti con una media di meno di 2 a partita“.