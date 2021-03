Gran Galà AIC – Napoli a bocca asciutta: nessun azzurro premiato agli oscar del calcio

Anche quest’anno l’AIC ha assegnato i premi del Gran Galà del Calcio, relativi a coloro che si sono contraddistinti maggiormente nella stagione 2019/2020. Grossa delusione per il Napoli che non riesce a comparire in nessuna delle categorie premiate.

Nessun azzurro ha vinto un premio individuale tra giocatori e staff tecnico. Nessuno dei componenti della rosa inoltre, è riuscito a figurare nella top 11. Questi i premi assegnati:

Miglior allenatore

Gian Piero Gasperini(Atalanta)

Miglior squadra

Atalanta

Miglior arbitro

Daniele Orsato

Top XI femminile

Giuliani; Guagni, Sembrant, Boattin, Bartoli; Galli, Giugliano, Cernoia; Sabatino, Bonetti, Girelli.

Miglior giocatrice

Cristiana Girelli (Juventus)

Top XI maschile

Donnarumma; Theo Hernandez, de Vrij, Bonucci, Gosens; Barella, Gomez, Luis Alberto; Dybala, Immobile, Cristiano Ronaldo.

Miglior giocatore

Cristiano Ronaldo