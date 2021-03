Repubblica – Pezzella è pronto per una big: Napoli, Milan e Roma alla finestra

Stando a quanto riportato dai colleghi de La Repubblica, German Pezzella, capitano della Fiorentina, sarebbe pronto a lasciare la maglia viola dopo quattro anni di onorata carriera.

Il sogno del difensore argentino sarebbe, dopo esser riuscito nella missione di non retrocedere coi viola, quello di restare in Italia ed approdare in uno dei top club. Per il momento, Napoli, Milan (dove ritroverebbe Stefano Pioli) e Roma restano alla finestra: servirebbero almeno 15 milioni di euro per convincere la dirigenza viola a cedere il Capitano.