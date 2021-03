Lanzotti, consigliere comunale: “La scritta Napoli è molto bella e mi piace: ho chiesto la consultazione per la legittimità”

Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal a cura di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il consigliere Stanislao Lanzotti il quale aveva chiesto la consultazione per accertare la legittimità dei costi sul tema dei sediolini che formano la scritta “Napoli” dello Stadio Diego Armando Maradona. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

“In realtà non discutiamo la legittimità dell’atto che è sotto soglia e legittima. Discutiamo delle opportunità politiche, la Commissione Sport di cui faccio parte, si è riunita stamattina ed io avendo avuto la delibera ho chiesto la consultazione per accertare la legittimità politica della vicenda. Un atto dovuto su cui è giusto che il Consiglio dibatta. La scritta è molto bella, a me piace.

La Commissione sport si occupa di questo e non ci possiamo occupare delle vicende sociali. In un momento così critico per la nostra città, quei soldi potevano essere destinati ad altro. In ogni caso ci auguriamo che quella scritta venga coperta presto dai tifosi perché significherebbe tornare allo Stadio. Resta il nostro compito, come Consiglieri di opposizione che cerchiamo di fare il nostro dovere finché ci sarà consentito”.