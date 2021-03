Il Roma – Il Napoli rischia di perdere a parametro zero Insigne: le ultime

L’edizione odierna de Il Roma pone in evidenza le ombre sui mancati contatti tra dirigenza e Lorenzo Insigne, per proporre un rinnovo contrattuale al Capitano dei partenopei. Il rischio concreto, per il Napoli, è quello di perdere a parametro zero il talento in maglia numero 24. Di seguito, quanto evidenziato:

“Il club partenopeo, pur sapendo che l’attaccante di Frattamaggiore ha firmato fino a giugno 2022, non lo ha mai chiamato per trattare un eventuale prolungamento. Non si capisce la politica attendistica del Napoli nei confronti di un suo pupillo e di un calciatore che può dare ancora tanto alla causa azzurra”.