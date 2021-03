GdS – Fabian rifiuta il rinnovo col Napoli e pensa già alla prossima destinazione

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, questa di Fabian Ruiz potrebbe essere l’ultima sua stagione all’ombra del Vesuvio.

Il numero 8 partenopeo sarebbe intenzionato a lasciare Napoli al termine della stagione in corso dopo aver rifiutato il rinnovo con i partenopei. Lo spagnolo pensa già alla prossima destinazione per il proseguimento della sua carriera: possibile, più di ogni altra ipotesi, un suo ritorno ne LaLiga, campionato che l’ha consacrato e l’ha messo in mostra fino a farlo approdare al Napoli sotto la gestione Ancelotti per 40 milioni di euro.