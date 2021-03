TS, Jacobelli: “Spero che Gattuso resti, sta facendo bene nonostante gli infortuni. Rinnovo Insigne? Nel mercato mai dire mai”

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di 1 Station Radio. Nel corso di Il Sogno Nel Cuore Jacobelli ha detto la sua su Gattuso, la stagione del Napoli e il prossimo futuro degli azzurri. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Caso Juve-Napoli e protesta della Roma? Capisco le ragioni dei capitolini, in particolare tenendo conto della trasferta in Ucraina. Il buonsenso avrebbe suggerito di rinviare anche Roma-Napoli, ma il regolamento non può essere modificato a piacimento”.

“Settimana tipo? Determinante. Il Napoli finalmente può concentrarsi sul campionato. Gli azzurri hanno provato ad andare avanti in Europa, ma non ci sono riusciti per i tanti infortuni e positivi al Covid. Gattuso sta facendo un lavoro eccezionale; ha vinto una Coppa Italia ai danni della Juventus e senza infortuni le cose sarebbero andate diversamente. Senza l’attaccante più prolifico, Mertens, ed il difensore più forte, Koulibaly, qualcosa la paghi. Rinnovo Gattuso? Io spero che la sua avventura in azzurro continui. Per il bene del Napoli e di Gattuso il rinnovo dovrebbe arrivare, anche se è difficile per il pregresso di questi mesi. Eventuale post Gattuso? Sicuramente un profilo di qualità. Ma, a causa della pandemia, è difficile fare previsioni”.

“Rinnovo Insigne? Da un lato è giusto che provi a tutelare i suoi interessi. Lui è ora il giocatore più importante del Napoli, un punto fermo della nazionale, sta giocando una stagione eccezionale. La trattativa è laboriosa ma io sono fiducioso, non riesco a pensarlo lontano da Napoli. Nel mercato, però, mai dire mai“.