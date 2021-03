Marsiglia, Milik: “A Napoli ho passato un brutto periodo. In altri club come il Bayern Monaco non accadono queste cose”

Arek Milik, ex attaccante del Napoli attualmente al Marsiglia, ha rilasciato un’intervista a l’Equipe all’interno della quale evidenzia in particolare modo il periodo buio vissuto al Napoli prima del trasferimento durante la sessione invernale di calciomercato nel club francese. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Anche il Marsiglia è un grande club. A Napoli ero in una situazione un po’ strana. La scorsa estate, il club mi disse: o rinnovi o te ne vai. Volevo scoprire altro, volevo andarmene. Durante l’estate, le cose non sono andate come speravo, la pandemia non ha aiutato. E, a gennaio, il Marsiglia è stato il club che mi ha voluto di più. Ho pensato che fosse una buona opportunità per me, venire qui e giocare. Non volevo aspettare fino alla prossima estate. Sarei stato libero e avrei potuto andare in un club più grande, forse. Ma non giocare affatto per un anno era troppo”.

Come sono stati gli ultimi mesi a Napoli?

“È brutto non poter fare ciò che ami, stai male. Ero molto frustrato perché c’erano altri giocatori nella mia situazione, che hanno anche rifiutato di rinnovare, eppure hanno continuato a giocare. Sono stato emarginato, ma cercavo di concentrarmi sul mio futuro. La squadra è sempre stata gentile con me, anche lo staff, ho ancora amici lì”.

Ti è sembrato ingiusto?

“Molti giocatori sono in questa situazione. Prendi uno dei più grandi club del mondo, il Bayern Monaco: Alaba non ha voluto rinnovare. Gioca lo stesso e dà il 100%. Ma non voglio più parlarne più, voglio pensare a Marsiglia e non arrabbiarmi pensando al passato”.