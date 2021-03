Senegal, i convocati: c’è Koulibaly

Sul profilo Twitter della nazionale senegalese è stata pubblicata la lista dei convocati per i prossimi impegni. Il ct Aliou Cissè ha diramato la lista per le due partite che vedranno impegnati la compagine africana. Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, fa parte della suddetta lista. Il difensore del Napoli, rientrato dopo il contagio da Covid-19, ha ripreso il suo posto in difesa ed è pronto a vestire la maglia della sua Nazionale.

Dal novembre 2019 per volere del CT Cissé Koulibaly diventa il nuovo Capitano dei Leoni della Teranga succedendo a Kouyaté. Ha indossato per la prima volta la fascia il 13 del mese stesso nella vittoria per 2-0 contro la Repubblica del Congo.