KKN, De Maggio svela: “Ho sentito un calciatore, lo spogliatoio è carico”

In onda su Radio Kiss Kiss Napoli, durante il programma radiofonico Radio Goal, Valter De Maggio ha parlato del momento della squadra azzurra. Nello specifico, il giornalista napoletano ha svelato di aver avuto contatti con un calciatore del Napoli e ha riportato le sue sensazioni in diretta. La squadra, come dichiarato, si sta preparando in vista del match di domenica sera all’Olimpico contro la Roma.

“Ho sentito un calciatore, la squadra è molto carica. Tutti vogliono battere la Roma all’Olimpico per continuare ad inseguire la Champions League”.