Bayern Monaco-Lazio 2-1: biancocelesti eliminati, nessuna italiana ai quarti di Champions

Impresa impossibile era sulla carta, e tale si è dimostrata, per la Lazio. I campioni in carica del Bayern Monaco eliminano i biancocelesti in virtù del 2-1 di stasera in Baviera e dell’1-4 a Roma. Nessuna squadra italiana, di conseguenza, giocherà i quarti di finale di Champions League. Un brutto colpo per il calcio nostrano.

La Lazio ha provato comunque a salvare la faccia nel corso della gara di stasera. Il risultato dell’andata lasciava poche speranze per una remuntada. Il solito Lewandowski al 33′ sblocca il risultato sul rigore; al 73′ Choupo-Moting, subentrato al polacco, chiude definitivamente la gara. Parolo all’82’ accorcia le distanze e fissa il risultato sul 2-1 finale.