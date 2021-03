Agente Senesi: “Il Napoli non ci ha contattato, ma il ragazzo gradirebbe molto la destinazione”

Stefano Antonelli, agente di Marcos Senesi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma “Radio Goal”.

“Senesi è un giocatore che piace al Napoli, ma ci sono mercati che passano e situazioni che possono cambiare. Io stimo Gattuso ma non sappiamo se resterà, quindi non so con chi ci dovremmo confrontare a giugno. Per oggi non se n’è più parlato del trasferimento, la società non si è fatto viva, ma Napoli è una collocazione molto gradita da Senesi.

Il ragazzo è uno dei giovani più importanti del panorama europeo. Lui sono ormai cinque anni che gioca il massimo campionato sia in Argentina sia in Olanda, ha giocato sia con la difesa a 3 che con quella a 4. Quando esordì, giocò anche con calciatori che avevano militato in Italia e quindi conosce bene il modello a 3 delle difese italiane. È un difensore con un piede da centrocampista ma nasce da marcatore”.

In collegamento era presente anche il giornalista della Rai ed esperto di calciomercato, Ciro Venerato, che ha dato ulteriori aggiornamenti riguardo la trattativa.

“Senesi potrebbe arrivare visto che il Napoli dovrà prendere un difensore a giugno, dato che Maksimovic non rinnoverà e Koulibaly potrebbe partire. Il giocatore è comunque seguito anche da altre squadre italiane come Inter e Milan”.