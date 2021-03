Maradona jr, polemica con Massimo Mauro: “Non allenerei la Juventus neanche morto”

Diego Maradona junior, ospite di Tiki Taka, rilascia alcune parole sulla Juventus. Di seguito quanto evidenziato:

“In futuro mi piacerebbe diventare allenatore. Se mi offrissero la panchina della Juve? Manco morto!.

Massimo Mauro risponde alle parole di Diego: “Però manco morto è una bruttissima risposta”.

Il figlio di Maradona replica: “Era solo una battuta, fermo restando che ci sono diecimila squadre e non vedo perché dovrei allenare proprio i bianconeri. Poi non credo Agnelli mi prenderebbe…”.

Diego aggiunge alcune parole su Gattuso:

“Durante la stagione c’è stato qualche problemino con la società ma credo che Gattuso stia meritando la conferma e spero possa restare anche in futuro. Anche se credo sia una pista poco percorribile”.

Infine, parla in merito alla morte del padre:

“Rimaniamo convinti di voler sapere tutta la verità, non è stato un caso, sicuramente. Siamo contenti dell’appoggio che tante persone stanno dando a noi come famiglia, che stiamo combattendo questa guerra per la verità”.