Nel corso della trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, Davide Lippi figlio di Marcello Lippi ha rilasciato alcune parole. Di seguito quanto evidenziato:

Marcello Lippi come direttore tecnico del Napoli?

“Per il momento no, smentisco, non è stato mai chiamato. Ma a mio padre questo ruolo non dispiacerebbe”.