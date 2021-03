Rai, Venerato: “Al Napoli serve serenità, è ancora tutto aperto. Chi ama il Napoli non può non amare Insigne”

Il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Tranne l’acquisto di Lobotka la campagna acquisti del Napoli è stata sempre positiva. Purtroppo per Gattuso non ha mai avuto tutta la rosa al completo, mi fa piacere che i colleghi del nord abbiano ricordato le assenze del Milan, ma dispiace che i giornalisti di Napoli non abbiano mai parlato di tutte le assenze di Gattuso.

Chi ama il Napoli non può non amare Lorenzo, ieri giocate di forgia maradoniana. Basta dire che ieri è stato celebrato da Mancini, il tecnico della nazionale ha definito apicale il capitano del Napoli. Al Napoli serve una settimana tipo per allenarsi e un po’ di serenità da parte di tutti noi, non bisogna deprimersi per i passi falsi è ancora tutto aperto”.