Marcolin sicuro: “Contro il Milan il più bel Napoli del 2021. Il rigore non c’è, vi spiego il motivo”

Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli e attuale opinionista Dazn, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc nel corso della trasmissione Arena Maradona, ecco quanto evidenziato:

“È stato il più bel Napoli del 2021. Milan risucchiato nella lotta Champions. Finalmente si è rivisto un Napoli compatto e in grado di mettere in difficoltà l’avversario con il palleggio, non si vedeva un Napoli così dal successo sull’Atalanta nel girone d’andata”.

Marcolin si è soffermato anche sul contatto in area tra Bakayoko e Theo Hernandez, non ritenuto da Pasqua punibile con il calcio di rigore:“Devo dire comunque che Bakayoko stava per commettere un’ingenuità, se contatto c’è stato, il tocco è stato impercettibile. Secondo me Pasqua non l’ha ritenuto decisivo nella scelta di Theo Hernandez di giocare comunque il pallone all’indietro”.