Maradona Jr. convinto: “Vittoria meritata da parte del Napoli, decisiva la vicinanza del presidente”

Maradona jr da detto la sua sul match vinto ieri dal Napoli sul campo del Milan, sulle frequenze di Radio Crc nel corso di Arena Maradona trasmissione da lui condotta. Ecco quanto evidenziato:

“Vittoria meritata quella del Napoli a San Siro contro il Milan. Gli azzurri hanno dominato soprattutto nel primo tempo grazie al palleggio. Decisiva la vicinanza del presidente. Per fortuna Pasqua non ha concesso il calcio di rigore per il contatto tra Bakayoko ed Hernandez, è stato giusto così. Se avesse risposto positivamente alla sollecitazione di Mazzoleni al Var, avrebbe fatto un torto al Napoli, perché il contatto in area non era punibile con il tiro dal dischetto.

Quando il presidente è vicino al Napoli le cose migliorano sempre. Diciamo che fisicamente De Laurentiis non si era mai allontanato. Forse l’aveva fatto dal punto di vista mentale. Adesso il Napoli è di nuovo unito e può lottare per la Champions sino alla fine. Secondo me i posti a disposizione adesso sono tre, perché con la vittoria di ieri il Napoli ha ricacciato nella lotta pure il Milan”.