Insigne, Caiazza sul rinnovo del capitano: “Difficile, all’80% non rinnoverà”

La grande prestazione del Napoli al San Siro è di certo frutto di un grande Lorenzo Insigne. L’attaccante di Frattamaggiore sta disputando una stagione di grande livello e sembra nel pieno della sua maturità calcistica. Ai microfoni di Canale 8, nel corso del programma Ne Parliamo il Lunedì, è intervenuto Salvatore Caiazza per parlare della situazione contrattuale del capitano. Ricordiamo che l’attaccante napoletano è in scadenza con il Napoli nel 2022 ed il rinnovo, seppur sembra possibile, tarda ad arrivare.

“Il procuratore di Insigne a Castel Volturno per parlare di rinnovo? No, era lì per parlare di altro. Al momento, il rinnovo è difficile e dico che all’80% non rinnoverà. Questa è la situazione attuale.”- Pedullà ribatte: “Per me al 65% non rinnova, al 35% si”.

In merito, arriva anche il commento di Francesco Montervino: “Sarebbe davvero un gran peccato per il Napoli, non può permettersi di perdere un calciatore come Lorenzo”.