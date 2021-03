Cruciani: “Ronaldo cerca il pallone, non è da rosso! Solite frasi da anti-juventini”

Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore radiofonico, ha parlato a Juventibus Live dell’ultimo match di campionato della Juventus. La squadra torinese ha vinto in Sardegna contro il Cagliari di Semplici, trascinata dalla tripletta di Cristiano Ronaldo. Il giornalista si è espresso fermamente sull’intervento scomposto del portoghese ai danni di Alessio Cragno, sanzionato solo dal cartellino giallo. Ecco quanto evidenziato:

“Ronaldo va diretto alla ricerca del pallone, su questo mi sono confrontato anche con Casarin che penso sull’argomento sia uno dei massimi esperti. Non è che Cragno abbia la palla in mano, entrambi i giocatori cercano di prendere il pallone e sullo slancio Ronaldo finisce addosso al portiere, ammonizione giusta.

Quello che i media vogliono presentare come il fallo più clamoroso degli ultimi vent’anni, andando a pescare dal calderone dei complotti le frasi tipiche degli anti juventini, -non lo ha espulso perché era Ronaldo- la più gettonata, si risolve con un’analisi obiettiva delle immagini. Il fatto poi che questo giocatore venga discusso non ha senso, la Champions non la vince un giocatore solo, è questione di dettagli, di fortuna, di momenti, anche nei primi tre anni al Real Cristiano non conquistò la Champions“