Pedullà svela: “De Laurentiis ha rifiutato un’offerta monstre in piena pandemia per Fabian”

Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Canale 8, durante la trasmissione Ne Parliamo il Lunedì, per parlare di alcune tematiche in casa Napoli. L’esperto di calciomercato ha rivelato un retroscena su Aurelio De Laurentiis, avvenuto nel corso della sessione estiva di calciomercato. Il patron azzurro avrebbe rifiutato un’offerta monstre per Fabián Ruiz.

“De Laurentiis nel corso della sessione estiva di calciomercato, ha rifiutato un’offerta monstre in piena pandemia. Vi assicuro che l’Atletico Madrid aveva proposto alla società azzurra una cifra pari a cinquanta milioni per lo spagnolo Fabián Ruiz. Il presidente ha detto di no. Vi dico anche la data: 3 ottobre 2020. Non ha voluto privarsi di una pedina fondamentale, ha mantenuto la fiducia del sodalizio campano nei confronti dello spagnolo“.