Tonali: “Oggi c’è stato tanto casino, il Napoli ha segnato alla prima opportunità”

La vittoria del Napoli a San Siro è un segnale da parte degli azzurri per l’assalto alla Champions. Di seguito il commento di Sandro Tonali, centrocampista del Milan, su Sky Sport.

“Cosa non è andato? Tutto. Abbiamo preparato delle cose ma ne abbiamo fatte altre. C’è stato tanto casino, abbiamo creato poco e non abbiamo concretizzato a differenza loro. Le poche occasioni che abbiamo creato con Rafael Leao sono state vane, loro alla prima vera opportunità hanno fatto gol. Umore dello spogliatoio? Non c’è paura, bisogna mettere un punto e ripartire. Ci siamo trovati in questa posizione e dobbiamo puntare ancora in alto”.

“Mia stagione? sono partito più indietro, avevo alcune difficoltà. L’anno scorso avevo giocato le ultime partite senza riposarmi ed ero partito indietro. Sapevo che non era facile ma ora pian piano sto andando a migliorare, la strada che sto seguendo ora è giusta. Ci vuole costanza, è un elemento fondamentale. Calci da fermo? Li proviamo in settimana”.