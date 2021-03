Pioli: “Contro il Napoli non basta una buona gara, il rigore c’era”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha commentato la sconfitta del Milan contro il Napoli a Sky Sport. Di seguito le parole dell’allenatore rossonero.

“Cosa abbiamo sofferto? Non le assenze. Abbiamo trovato un avversario difficile. Il primo tempo è stato difficile ma equilibrato. Abbiamo sbagliato oggi tante cose a livello tecnico, ed il gol preso ci ha bloccato anche se stavamo facendo meglio. Classifica? Abbiamo perso un’occasione. Abbiamo fatto due grandi prestazioni, stasera abbiamo fatto una buona gara, ma contro un avversario così una buona gara non basta. L’Inter ha allungato dopo la Champions, ma noi non ci guardiamo né avanti né dietro”.

“Dove più errori? Ci è mancata precisione dei passaggi e movimenti in attacco. Abbiamo perso palla e preso gol ma era sbagliato tutto il posizionamento. C’è stata una buona reazione, abbiamo messo il Napoli in difficoltà. Il rigore c’era, secondo me. Tutto sommato la prestazione non è negativa, sufficiente ma non basta”.

“Assenze più pesanti? Quando ci sono tante assenze qualcosa perdi. Perdiamo sia tecnicamente che a livello di mentalità. Abbiamo giocato tante partite senza centravanti e quindi la squadra va solamente elogiata. Secondo me ci manca sempre qualcosina in più in attacco. Se pensate all’Inter e alla Juve senza attaccanti sarebbe tutto diverso. Noi abbiamo giocato spesso senza Ibra e Rebic eppure siamo lì”.

“Non abbiamo tenuto bene le distanze e dobbiamo far meglio sotto questo punto di vista. Noi abbiamo fatto le cose a metà, e concedere spazi ad avversari veloci e bravi come il Napoli ti mette in difficoltà”.

“L’Europa League è molto più faticosa della Champions. Lungi da me dare alibi, ma pesa parecchio giocare di giovedì. Contano carattere e mentalità ma noi dobbiamo reagire, anche se la sconfitta fa male”.