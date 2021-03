Il Napoli in silenzio, Iannicelli contro Gattuso: “Dice bestialità”

Nel corso di Campania Sport, in onda su Canale 21, è intervenuto il giornalista Peppe Iannicelli per parlare di alcune tematiche in casa Napoli. Nello specifico, il giornalista napoletano si è espresso sulla gestione societaria e sul mister Gennaro Gattuso.

“Ben fatto dalla società con il silenzio stampa, ogni volta che Gattuso va in conferenza dice bestialità. Dopo che la società ti ha rinnovato la fiducia e si è giustamente guardata attorno, vai in conferenza e dici che ti sei sentito sfiduciato. Se questa è la capacità di comunicazione dell’allenatore in un momento così delicato, io società faccio bene a guardarmi intorno. Prima con le parole sui giocatori a scadenza poi si è sentito maltrattato dalla società perché ha cercato nuovi allenatori.”

“Grazie alla lungimiranza di ADL che ha saputo rinviare la partita con la Juventus, stanno rientrando gli infortunati, non ci sono più scuse. Anche per Roma, Lozano sarà arruolabile. Adesso Gattuso dimostri alla società di essere in grado di raggiungere gli obiettivi stabiliti, c’è stato un momento in cui ha perso la bussola e l’ha fatta perdere alla squadra”.