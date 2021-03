Chiariello durissimo: “C’è un giocatore nel Napoli che è un disastro, un palo della luce”

Il collega, Umberto Chiariello, ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione televisiva Campania Sport, ha parlato a proposito dell’acquisto di Bakayoko e del suo impatto sul match di stasera. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

“Fare entrare Bakayoko, a pochi minuti dalla fine è per cuori forti. Questo ragazzo è un disastro, ogni volta che entra ne fa qualcuna. Non so se Gattuso ha voglia di masochismo nel farsi male da solo. Non si è calato per niente nella realtà del nostro campionato. Demme, ad esempio, è un giocatore che sta in campo, non un palo della luce.

Ad inizio stagione si diceva che il Napoli fosse da Champions. Dopo l’approdo di Bakayoko, voluto da Gattuso, si parlava di qualcosa di più grande. Invece che rivelarsi un valore aggiunto, si è rivelato solo un problema“.