Nel corso del post partita di Milan – Napoli, la moviola di Sky si sofferma sull’episodio da rigore, rivisto al VAR, che ha visto come protagonisti Bakayoko e Theo Hernandez. Di seguito, le parole di Stefano De Grandis.

“Il tocco sicuramente c’è: è un rigore che l’arbitro può fischiare, ma non so quanto sia da VAR. L’arbitro lo vede e non lo considera lui stesso errore grave, per questo non lo assegna”.