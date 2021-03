Ziliani: “Il rinvio di Juve-Napoli è una bomba che qualcuno prima o poi farà brillare!”

Paolo Ziliani, tramite il proprio account Twitter, ha commentato le parole di Fonseca in conferenza stampa. Il tecnico della Roma si è lamentato per il rinvio di Juve-Napoli al 7 aprile. Questo il tweet di Ziliani:

“Sacrosanta verità. Fonseca ha ragione, vede favorire due avversari diretti per la qualificazione Champions in modo del tutto arbitrario. Juve-Napoli che non si recupera alla prima data utile rischia di essere una bomba inesplosa che qualcuno prima o poi dovrà far brillare”.