Venerato: “De Laurentiis può seguire due strade per la panchina del Napoli”

Ciro Venerato, noto giornalista di Rai Sport ed esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal facendo il punto della situazione sul mercato in entrata del Napoli, in particolare modo soffermandosi sui profili presi in considerazione dal presidente De Laurentiis per sostituire Gattuso a fine stagione. Ecco le sue dichiarazioni:

“Per quanto riguarda Juve Napoli ha trionfato la ragione. La stessa Juve ha accettato il rinvio poiché ha diversi calciatori infortunati e spera di recuperarli per il 7 aprile. Non capisco cosa c’entri Roma-Napoli. La Roma giocherà giovedì una partita che potrebbe giocare con le riserve. Mettere le due cose nello stesso contesto è assurdo. Roma-Napoli è gara da calendario,non ci sono motivi che ostacolano lo svolgimento regolare della gara”.

“Per quanto riguarda la panchina dipende da De Laurentiis, ha due opzioni: se vuole fare un grande mercato potrebbe scegliere un allenatore di esperienza, se invece vuole ripartire da un allenatore giovane farà un mercato basato sui giovani.

Nel primo caso prenderei Sarri che sarebbe disposto a sedersi a tavolino con De Laurentiis per trovare un accordo. Mentre nel secondo caso prenderei Italiano. Serve un allenatore in grado di incidere tatticamente e mentalmente.

Sia Koopmeiners che Senesi sono due giocatori seguiti dal Napoli”.