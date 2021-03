TMW – Esposto Roma su Juve-Napoli: arriva la risposta della Lega!

In serata la Roma ha presentato un esposto alla Lega di Serie A per chiedere l’annullamento del rinvio di Juve-Napoli. La gara prevista inizialmente per il 17 marzo, è stata rinviata al 7 aprile scatenando l’ira dell’ambiente giallorosso.

Secondo la redazione di Tuttomercatoweb, iniziano a filtrare le prime reazioni da parte della Lega. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La Lega, da parte sua, ha già fatto sapere alla società dei Friedkin di aver agito nel pieno rispetto delle norme vigenti“.