Marani: “Juric un profilo in stile De Laurentiis e pronto al grande salto”

Ivan Juric è sicuramente uno dei nomi maggiormente accostati al Napoli per sostituire Gattuso nella prossima stagione. A tal proposito anche Matteo Marani, vice-direttore di Sky Sport, nel pre-partita di Sassuolo-Verona, esprime la propria opinione sull’operato di Juric al Verona sottolineando come l’allenatore sia già pronto per fare il grande salto. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Juric va sempre avanti senza lamentarsi e i risultati sono tutti dalla sua. Se azzecca anche Lasagna a quel punto Juric avrà la patente per andare al Napoli. Se ne sta parlando molto e io mi metto nei panni di un presidente come De Laurentiis: un allenatore che al primo anno di A col Verona ha fatto 70 milioni di plusvalenze, se io fossi un presidente che conta molto sul calcio e sulla valorizzazione dei giovani io un pensierino ce lo faccio. E’ pronto per il salto in una grande piazza”.