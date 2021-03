Incocciati: “Mertens e Osimhen non sono al massimo, ma il nigeriano sta recuperando molto meglio”

L’allenatore Beppe Incocciati, è intervenuto a Donne nel Pallone – Speciale 90 minuti, programma condotto da Sonia Sodano e Gabriella Calabrese in onda su Radio Onda Sport, parlando del big match tra Milan e Napoli che vedrà protagonisti gli uomini di Gattuso a San Siro domenica alle 20:45. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Milan – Napoli? Gli azzurri possono puntare sicuramente su Zielinski che è in ottima forma e penso che si troverà bene sia se Gattuso schiererà vicino a lui Mertens, sia se metterà Oshimen. Entrambi gli attaccanti non sono al massimo della forma, ma il nigeriano sta dimostrando una ripresa più veloce rispetto al belga. Già nella partita col Bologna ha iniziato a mostrare le sue grandi qualità che fino ad ora non ci ha potuto far vedere, ha velocità e vede la porta, qualità che al Napoli servono tantissimo.

Il Milan è una squadra che sta bene, tutti abbiamo visto il buon lavoro fatto da Pioli e, oggi come oggi, può mettere in difficoltà ogni squadra. Credo però che la velocità dell’attacco del Napoli possa dare qualche problema alla difesa rossonera che gioca più lentamente e potrebbe trovarsi in difficoltà”.